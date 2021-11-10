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10.11.2021 09:49
Рубрика: Общество

В Кузбассе введут QR-коды для посещения общепита и салонов красоты

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кузбасский штаб по охране здоровья населения принял решение о введении новых мер борьбы с COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По данным правительства региона, после праздников в Кузбассе возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар.

- У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения, - объяснил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

С 15 ноября жители Кузбасса при посещении ряда закрытых общественных помещений, культурно-досуговых и иных мероприятий должны будут предъявить QR-код либо медотвод или свежий ПЦР-тест.

По новым правилам будут работать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру. Без QR-кода также запрещено посещать салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты.

В штабе отметили, что для проверки QR-кода необходим документ, удостоверяющий личность гражданина.

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