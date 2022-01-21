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21.01.2022 15:12
Рубрика: Власть

Лавров: Блинкен пообещал передать письменный ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе

Текст: Игорь Дунаевский
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, продлившись полтора часа.

На пресс-конференции по итогам встречи в женевском отеле "Президент Уилсон", где и проходили переговоры, Лавров сообщил, что США пообещали на следующей неделе передать письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом он заметил, что у США и некоторых стран НАТО "плоховато" с выполнением обещаний.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Встреча началась с дружеского рукопожатия глав делегаций, но оба отмечали, что прорывов от переговоров не ждут. Блинкен перед началом встречи назвал главной целью встречи обсуждение ситуации вокруг Украины, но также сказал, что будут подняты вопросы, вызывающие тревогу у России. Он выступит перед прессой отдельно в отеле "Интерконтиненталь".

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если ответ Вашингтона на предложения Москвы "будет разочаровывающим", то России "придется принимать серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны". Но, как подчеркнул Рябков в эфире телеканала "Россия 24", "роль дипломатии в любом случае - центральная". Он пояснил, что Россия "не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает", но стремится "надежно обеспечить наши интересы".

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