Люди с крупной суммой денег стали новой потенциальной жертвой мошенников

Россияне, которые обладают крупной суммой денег и хотят вложить их в фондовый рынок, становятся потенциальной жертвой новой мошеннической схемы. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Подобные инвесторы с небольшим опытом сталкиваются с несколькими проблемами, среди которых высокие комиссии за вывод средств и трудности с вложением больших сумм. Для "решения" таких задач и появляются мошенники, которые создают фальшивые сайты с предложением "удобного обслуживания" и "высокого процента" доходности, рассказал Соловьев RT.

"После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь", - пояснил юрист.

Есть несколько способов распознать мошенников под видом брокеров, среди них - навязчивые звонки почти в любое время суток со скрытого или мобильного номера, обещание доходности в 10-20%, а также отказ предоставить лицензию на работу. Проверить любую финансовую организацию в РФ можно на официальном сайта Банка России по ссылке. Кроме того, на сайте ЦБ также есть черный список компаний-кредиторов и финансовых пирамид. Там же можно анонимно сообщить регулятору, если вы столкнулись с новыми мошенниками.