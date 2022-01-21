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21.01.2022 20:27
Рубрика: Власть

МИД: Лавров довел до Блинкена, что игнорирование озабоченностей РФ будет иметь последствия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны провели обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России.

Они также обсудили ключевые положения международно-правовых соглашений, которые ранее были переданы США и странам-членам НАТО. Сергей Лавров указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности", который зафиксирован в ряде многосторонних документов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
О чем договорились Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве, а о чем - нет

Как подчеркнули в МИД РФ, до Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь самые серьезные последствия. Речь идет о продолжающемся военном освоении Штатами и их союзниками по НАТО территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ.

Этого можно будет избежать, если в США позитивно отреагируют на российские проекты по гарантиям безопасности.

Лавров и Блинкен условились активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Отметим, что Москва выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.

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