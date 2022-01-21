О чем договорились Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве, а о чем - нет

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после пятничных переговоров в Женеве оставили двоякое впечатление, которое становится уже традиционным для российско-американских контактов. Обе стороны называют их откровенными и полезными, но конкретных результатов на горизонте не просматривается.

Пожалуй, главным среди озвученного после встречи стало согласие США дать письменный ответ на предложения России о гарантиях безопасности. В пятницу в Женеве конкретных ответов не прозвучало, но Блинкен пообещал, что они будут готовы на следующей неделе.

В остальном заметного сближения позиций по заявлениям Лаврова и Блинкена пока не видно. "Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути, - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи. - Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений". Вашингтон со своей стороны продолжает делать акцент на Украине и отказывается от любой дискуссии по поводу "открытых дверей" НАТО.

О европейской безопасности

На переговорах США "в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла", рассказал Лавров. По его словам, украинский вопрос действительно "требует пристального внимания". Но нельзя к этому сводить "всю проблему европейской архитектуры безопасности", о которой Москва и пытается договориться с Западом.

При этом министр заметил, что у США и некоторых стран НАТО "плоховато" с выполнением обещаний на этот счет: "Опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось".

О расширении НАТО

Как это и прописано в предложениях России, Лавров на встрече с Блинкеном "вновь призвал прекратить бесконечное расширение НАТО". Россия вопреки нападкам Запада "не претендует на зоны влияния", подчеркнул министр. "Но то, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает - альянс рассматривает Украину как свою зону влияния", - указал он.

Госсекретарь США, который проводил отдельную пресс-конференцию, высказался в духе "торг здесь неуместен", заявив, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей".

О конфликте на Украине

Лавров напомнил, что "Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", несмотря на распускаемые американской стороной домыслы о якобы грядущей "российской агрессии". Министр выразил надежду, что после "откровенных" переговоров в Женеве у Запада "поубавятся эмоции" относительно Украины. Блинкен, по его словам, "согласился, что нужно более разумно вести диалог".

Глава российской дипломатии не исключил, что "истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги", направлена на то, чтобы "прикрыть линию" Киева на саботаж "минских договоренностей" или даже "спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе". Лавров призвал Блинкена "использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ".

Блинкен как до встречи, так и после нее больше говорил об Украине, чем о гарантиях безопасности. Он заверил, что США "настроены на мирное решение противоречий", но повторил весь спектр домыслов о "российской агрессии" и неминуемых последствиях от этого для России.

Об ответе США

Лавров выразил уверенность в том, что США в своих ответах на предложения России о гарантиях безопасности наверняка упомянут украинскую тематику. Министр считает нужным предать гласности ответы Вашингтона, о чем Москва будет просить американскую сторону.

После оценки ответа Вашингтона, на которую, как считает источник РИА Новости в российской делегации, может уйти несколько недель, будет возможна новая министерская встреча. Возможно, она состоится в феврале, но никаких договоренностей на этот счет нет. Как нет пока и планов о контактах на высшем уровне, хотя стороны выражают к ним готовность.

Что относительная редкость, переговоры закончились даже быстрее запланированных двух часов: хватило и полутора. Лавров объяснил это тем, что диалог носил уточняющий характер, поскольку полный обмен позициями по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялся в ходе серии встреч на разных уровнях 10-13 января. Теперь же американская сторона уточнила некоторые моменты, что должно помочь США подготовить запрашиваемые Россией письменные ответы.

Справка "РГ"

МИД России 17 декабря опубликовал проекты двух договоров - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО. Первая серия встреч по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялась 10-13 января в разных форматах: ее открыли российско-американские переговоры в Женеве, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а потом обсуждение переместилось на площадку ОБСЕ.