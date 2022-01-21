О чем договорились Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве, а о чем - нет

Новости

Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона 18:38
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону 18:12
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве 18:08
Власти Петербурга готовятся к 10 тысячам заражений в сутки 17:56
Газизов через суд намерен вернуться в "Спартак" 17:54
Угроза минирования Банка России оказалась ложной 17:53
ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл” 17:45
Суд Шри-Ланки оштрафовал трех ученых из РФ на 3,3 млн рублей за сбор насекомых 17:44
Определена примерная дата следующего извержения Везувия 17:38
Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
Депутаты Госдумы обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве 16:53
207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка 16:46
Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома" 16:28
Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января 16:28
Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы 16:27
Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные 16:23
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету 16:20
Мишустин назначил нового замглавы Минздрава 16:18
Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании 16:15
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 18:46
Рубрика: Власть

О чем договорились Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве, а о чем - нет

Текст: Игорь Дунаевский
Заявления главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена после пятничных переговоров в Женеве оставили двоякое впечатление, которое становится уже традиционным для российско-американских контактов. Обе стороны называют их откровенными и полезными, но конкретных результатов на горизонте не просматривается.

Пожалуй, главным среди озвученного после встречи стало согласие США дать письменный ответ на предложения России о гарантиях безопасности. В пятницу в Женеве конкретных ответов не прозвучало, но Блинкен пообещал, что они будут готовы на следующей неделе.

В остальном заметного сближения позиций по заявлениям Лаврова и Блинкена пока не видно. "Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути, - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи. - Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений". Вашингтон со своей стороны продолжает делать акцент на Украине и отказывается от любой дискуссии по поводу "открытых дверей" НАТО.

О европейской безопасности

На переговорах США "в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла", рассказал Лавров. По его словам, украинский вопрос действительно "требует пристального внимания". Но нельзя к этому сводить "всю проблему европейской архитектуры безопасности", о которой Москва и пытается договориться с Западом.

При этом министр заметил, что у США и некоторых стран НАТО "плоховато" с выполнением обещаний на этот счет: "Опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось".

О расширении НАТО

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Лавров назвал переговоры с Блинкеном полезными, следующий раунд может состояться в феврале

Как это и прописано в предложениях России, Лавров на встрече с Блинкеном "вновь призвал прекратить бесконечное расширение НАТО". Россия вопреки нападкам Запада "не претендует на зоны влияния", подчеркнул министр. "Но то, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает - альянс рассматривает Украину как свою зону влияния", - указал он.

Госсекретарь США, который проводил отдельную пресс-конференцию, высказался в духе "торг здесь неуместен", заявив, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей".

О конфликте на Украине

Лавров напомнил, что "Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", несмотря на распускаемые американской стороной домыслы о якобы грядущей "российской агрессии". Министр выразил надежду, что после "откровенных" переговоров в Женеве у Запада "поубавятся эмоции" относительно Украины. Блинкен, по его словам, "согласился, что нужно более разумно вести диалог".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Лавров: НАТО рассматривает Украину как зону влияния

Глава российской дипломатии не исключил, что "истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги", направлена на то, чтобы "прикрыть линию" Киева на саботаж "минских договоренностей" или даже "спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе". Лавров призвал Блинкена "использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ".

Блинкен как до встречи, так и после нее больше говорил об Украине, чем о гарантиях безопасности. Он заверил, что США "настроены на мирное решение противоречий", но повторил весь спектр домыслов о "российской агрессии" и неминуемых последствиях от этого для России.

Об ответе США

Лавров выразил уверенность в том, что США в своих ответах на предложения России о гарантиях безопасности наверняка упомянут украинскую тематику. Министр считает нужным предать гласности ответы Вашингтона, о чем Москва будет просить американскую сторону.

После оценки ответа Вашингтона, на которую, как считает источник РИА Новости в российской делегации, может уйти несколько недель, будет возможна новая министерская встреча. Возможно, она состоится в феврале, но никаких договоренностей на этот счет нет. Как нет пока и планов о контактах на высшем уровне, хотя стороны выражают к ним готовность.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Россия и США подошли к переговорам в Женеве в разных реальностях

Что относительная редкость, переговоры закончились даже быстрее запланированных двух часов: хватило и полутора. Лавров объяснил это тем, что диалог носил уточняющий характер, поскольку полный обмен позициями по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялся в ходе серии встреч на разных уровнях 10-13 января. Теперь же американская сторона уточнила некоторые моменты, что должно помочь США подготовить запрашиваемые Россией письменные ответы.

Справка "РГ"

МИД России 17 декабря опубликовал проекты двух договоров - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО. Первая серия встреч по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялась 10-13 января в разных форматах: ее открыли российско-американские переговоры в Женеве, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а потом обсуждение переместилось на площадку ОБСЕ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл”
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом