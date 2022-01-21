Мощность "злого" Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оказалась завышена

Тюнинг-компания EKanoo Racing решила проверить, насколько паспортные характеристики нового Toyota Land Cruiser 300 соответствуют действительности. В качестве опытного образца был взят внедорожник в версии GR Sport с дизельным двигателем.

Турбодизель 3.3 литра выдаёт 308 л.с. (в российской спецификации отдача снижена до 299 л.с.) и 700 Нм. На стенде показатели внедорожника оказались ожидаемо скромнее: 278 л.с. и 641 Нм.

Разница в показаниях может быть объяснена методом измерения (мощность, измеренная "с колёс", меньше, чем если снимать с маховика) и точностью стенда. С другой стороны, EKanoo Racing построила самый быстрый Porsche 911 в мире, дорабатывала McLaren 720Ss и Nissan GT-Rs, поэтому оборудование у ребят должно быть на высшем уровне.

Тюнеры проверили разгон Toyota LC 300 GR Sport: с места до 96 км/ч - за 7.26 секунды. Четверть мили внедорожник проехал за 15.37 секунды, а средняя скорость составила 142.9 км/ч.

В России рекомендованная розничная цена на Toyota Land Cruiser 300 GR Sport составляет 8 065 000 рублей за версию с дизелем и 8 130 000 рублей за версию с бензиновым 415-сильным V6.