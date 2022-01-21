Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС

Компания Nord Stream 2 AG прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" применимым правилам и нормативным требованиям, заявили в пресс-службе компании.

Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство, уточнили в Nord Stream 2.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel сказал, что Германия не обязана выплачивать компенсацию за остановку проекта "Северный поток-2", если он будет признан не соответствующим нормам ЕС и ФРГ.

Сертификация компании Nord Stream 2, как независимого оператора газопровода "Северного потока-2" была приостановлена 16 ноября из-за несоответствия законам ФРГ. Для управления частью "Северного потока-2" на немецкой территории компания должна иметь штаб квартиру в Германии. Процесс сертификации пока возобновлен не был.