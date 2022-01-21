Эксперт оценил заявление вице-канцлера ФРГ по "Северному потоку-2"

Новости

Песков: Путин и Собянин не обсуждали возможность локдауна в Москве 13:04
Вирусолог считает "омикрон" не последним штаммом коронавируса 13:00
Шойгу поздравил Инженерные войска с профессиональным праздником 12:59
Следствие настаивает на аресте замглавы Минтранса Токарева 12:55
МИД: Франция и ФРГ не хотели бы приглашать США в нормандский формат 12:51
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина 12:48
Песков призвал не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР 12:45
Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной на случай непредсказуемости 12:44
МИД РФ: США следует отказаться от политики санкций в отношении КНДР 12:39
МИД РФ: Требования к НАТО по выводу войск касаются и Болгарии с Румынией 12:32
Корабли РФ, Ирана и Китая отработали в Оманском заливе противодействие пиратам 12:32
Лавров: Американская политика сдерживания РФ и КНР бесперспективна 12:19
Глава комитета ГД назвал условия быстрого запуска "Северного потока-2" 12:16
Главным покупателем российского мороженого стали США 12:12
МИД РФ: Отношения России и США подошли к опасной черте 12:04
Лавров: НАТО пытается давить на дружественные России страны 11:24
В Москве провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году 11:18
Главный фармаколог Москвы: При легких симптомах ОРВИ не обязательно обращаться к врачу 11:14
Высокие темпы роста взаимной торговли демонстрируют страны ЕАЭС 11:14
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения 10:49
СК разберется с инцидентом в Подольске, где полицейский выстрелил в жену 10:37
Поэт Анатолий Найман умер после инсульта 10:34
В Якутии полицейские вернули украденное из магазина оружие 10:29
Toyota останавливает 11 заводов из-за новой вспышки коронавируса 10:29
Прокуратура начала проверку инцидента в Подольске, где полицейский ранил жену 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 12:47
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил заявление вице-канцлера ФРГ по "Северному потоку-2"

Текст: Сергей Тихонов
В случае заморозки проекта "Северный поток-2" из-за несоответствия нормам Евросоюза и ФРГ вопрос о компенсации будет решать суд, а совсем не министр или даже целое правительство, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, принятие изменений в законодательство ЕС и Германии уже в процессе реализации проекта "Северный поток-2" и даже завершения строительства последней части газопровода, подпадающего под новое регулирование, является серьезным основанием для судебных разбирательств. Часть из них уже идет, другие могут быть начаты, если инвестиции не будут потеряны.

Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2"

По мнению Гривача, скорее всего, дело до этого не дойдет. Потребители Германии и всей Европы уже платят чрезвычайную цену за недальновидность политики своих властей, в том числе по отношению к СП-2.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью журналу Spiegel заявил, что Германия не обязана выплачивать компенсацию за остановку проекта "Северный поток-2", если он будет признан несоответствующим нормам ЕС и ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено в сентябре 2021 года. Сейчас обе нитки газопровода заполнены техническим газом и готовы к работе. Компания Nord Stream 2 AG проходила процедуру сертификации как независимый оператор газопровода, но 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приостановило процесс. По законам ФРГ, для управления частью "Северного потока-2", находящейся на немецкой территории, компания должна иметь штаб квартиру в Германии. Штаб-квартира Nord Stream 2 находится в Швейцарии. Процесс сертификации пока не возобновлен.

Первый этап сертификации должен был закончиться до 8 января 2022 года, он занимает не больше четырех месяцев. В дальнейшем он будет либо начат заново после регистрации дочерней компании Nord Stream 2 на территории Германии, либо возобновлен с учетом уже потраченного на сертификацию времени.

Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии

Второй этап - оценка проекта Еврокомиссией. На это может потребоваться от двух до четырех месяцев. Решение Еврокомиссии не носит обязательный характер, но должно быть учтено немецким регулятором.

Ранее о том, что запуск "Северного потока-2" не произойдет раньше второй половины 2022 года, 16 декабря заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоман.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

МИД РФ: Отношения России и США подошли к опасной черте
Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к войне
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2"
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф