Эксперт оценил заявление вице-канцлера ФРГ по "Северному потоку-2"

В случае заморозки проекта "Северный поток-2" из-за несоответствия нормам Евросоюза и ФРГ вопрос о компенсации будет решать суд, а совсем не министр или даже целое правительство, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, принятие изменений в законодательство ЕС и Германии уже в процессе реализации проекта "Северный поток-2" и даже завершения строительства последней части газопровода, подпадающего под новое регулирование, является серьезным основанием для судебных разбирательств. Часть из них уже идет, другие могут быть начаты, если инвестиции не будут потеряны.

По мнению Гривача, скорее всего, дело до этого не дойдет. Потребители Германии и всей Европы уже платят чрезвычайную цену за недальновидность политики своих властей, в том числе по отношению к СП-2.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью журналу Spiegel заявил, что Германия не обязана выплачивать компенсацию за остановку проекта "Северный поток-2", если он будет признан несоответствующим нормам ЕС и ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено в сентябре 2021 года. Сейчас обе нитки газопровода заполнены техническим газом и готовы к работе. Компания Nord Stream 2 AG проходила процедуру сертификации как независимый оператор газопровода, но 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приостановило процесс. По законам ФРГ, для управления частью "Северного потока-2", находящейся на немецкой территории, компания должна иметь штаб квартиру в Германии. Штаб-квартира Nord Stream 2 находится в Швейцарии. Процесс сертификации пока не возобновлен.

Первый этап сертификации должен был закончиться до 8 января 2022 года, он занимает не больше четырех месяцев. В дальнейшем он будет либо начат заново после регистрации дочерней компании Nord Stream 2 на территории Германии, либо возобновлен с учетом уже потраченного на сертификацию времени.

Второй этап - оценка проекта Еврокомиссией. На это может потребоваться от двух до четырех месяцев. Решение Еврокомиссии не носит обязательный характер, но должно быть учтено немецким регулятором.

Ранее о том, что запуск "Северного потока-2" не произойдет раньше второй половины 2022 года, 16 декабря заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоман.