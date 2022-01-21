Новые машины на рынок все еще не подъехали

Автомобилей в наличии с начала года не прибавилось, покупателям по-прежнему приходится делать предзаказ, причем зачастую без гарантий фиксированной цены и сроков поставки. На некоторые модели очередь уже перешла на 2023 год.

Несмотря на непрекращающийся рост цен и запредельные дилерские "накрутки", спрос на автомобили по-прежнему превышает предложение. Только за 2021 год из-за тотального дефицита и накрученных ценников российский авторынок недосчитался, по оценкам агентства "Автостат", около 300 тыс. машин, и в 2022 году тенденция, судя по всему, сохранится.

Такая ситуация не только в России, компания Toyota объявила об очередных простоях на своих заводах в Японии и других странах, из-за чего очередь на флагманский Land Cruiser 300 растянулась аж на четыре года.

В России проблему с доступностью машин усугубили каникулы, когда дилерские центры работали, а автозаводы останавливали конвейеры. Недостатка покупателей в праздники не наблюдалось, поскольку автомобили 2022 года выпуска по новым прайсам еще не поступили, и для многих это была последняя возможность найти машину по прежней цене.

Как рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский, спрос оживился уже с 4 января. Традиционно в начале года произошло повышение цен на автомобили 2022 года по причине инфляции и смены модельного года, стоимость была проиндексирована в среднем на 3%. При этом прайсы автомобилей из наличия остались прежними. "В течение ближайших шести месяцев автомобили могут подорожать еще на 3-5%. У клиентов есть выбор - приобрести автомобиль из наличия/ближайшей поставки или оформить заказ. На ряд моделей очередь уже "перешла" на 2023 год", - говорит он.

Машин в наличии у дилеров стало еще меньше, а сроки ожидания новых поставок растут

Машин в наличии у дилеров стало еще меньше, а сроки ожидания новых поставок растут. И хотя автозаводы полностью вернулись к работе, подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходят клиентам.

Как полагает генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, на ближайшее полугодие большинство брендов останется в дефиците, дилеры не уверены в объемах и ассортименте будущих поставок. По оценкам эксперта, первый квартал продемонстрирует падение продаж на 15-20%. Расти в ближайшие 3-6 месяцев по-прежнему будут в основном ведущие китайские бренды.

Все участники рынка надеются, что к середине года автомобильная индустрия сможет преодолеть нехватку комплектующих и постепенно насытить рынок более широким предложением. Если это случится, то за второе полугодие российский авторынок сможет выйти из "минуса" и прийти примерно к своим прошлогодним значениям. "Динамика продаж 2022 года будет определяться объемом поставок автомобилей, разнообразием моделей и комплектаций, бесперебойной логистикой. Пока сложно оценить и дать точные прогнозы на перспективу, изменения в объемах поставок начнут происходить не раньше лета, если отрасль не столкнется с новыми трудностями", - говорит Каменский. В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2022 году на 3,3%, до 1,722 млн единиц.