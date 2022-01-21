Распоряжение губернатора Омской области от 21 января 2022 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) в подпункте 4.1 пункта 7, пунктах 10.4, 11.2, подпункте 1 пункта 12, подпункте 2.1 пункта 14 слова "31 января 2022 года" заменить словами "28 февраля 2022 года";
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Государственным и муниципальным организациям дополнительного образования, осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области, обеспечить с 24 января 2022 года реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без посещения обучающимися указанных организаций.";
3) в абзаце первом пункта 9.1 слова "В образовательных организациях, учреждениях культуры в сфере культурно-досуговой деятельности, учреждениях физической культуры и спорта" заменить словами "Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области (далее - образовательные организации), учреждениям культуры в сфере культурно-досуговой деятельности, учреждениям физической культуры и спорта";
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. В период с 24 января 2022 года в государственных и муниципальных организациях приостановить проведение тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки, реализующих программы спортивной подготовки.".
2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 28 февраля 2022 года.
Губернатор Омской области А.Л.Бурков
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