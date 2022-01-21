Распоряжение губернатора Омской области от 21 января 2022 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

Псаки раскрыла содержание письменного ответа США России 22:45
В Беларуси вертолет совершил экстренную посадку 22:32
Псаки подтвердила планы передать Украине вертолеты российского производства 22:19
Премьер-министры России и Беларуси обсудили углубление интеграции 22:13
Леонида Куравлева перевели из Коммунарки в хоспис 21:54
Сборная России разгромила Словакию на Евро-2022 по мини-футболу 21:42
Медики Великобритании выявили новый вариант штамма "омикрон" 21:32
В Подмосковье появится вакцина "Спутник М" 21:16
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии 21:05
Сборная России уступила Испании на ЧЕ по гандболу 21:02
ГИБДД назвала последствия крупных аварий в Новой Москве 20:44
Лукашенко назвал проект Основного закона "Конституцией будущего" 20:43
МИД: Лавров довел до Блинкена, что игнорирование озабоченностей РФ будет иметь последствия 20:27
Беларусь даст серьезный ответ, если с ней решат говорить с позиции силы 20:14
Качество здравоохранения в регионах оценят по итогам опроса россиян 20:08
В Москве столкнулись 20 автомобилей 20:06
Адель объяснила причины отмены своих концертов в Лас-Вегасе 20:06
Канцлер Австрии: "Северный поток-2" обеспечит энергоснабжение Европы 20:02
Завершено расследование дела в отношении угрожавшего водителю и пассажирам автобуса 19:58
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 19:56
Песков заявил о невозможности полноформатной удаленки в Кремле 19:33
Власти Швейцарии заявили о готовности принять очередной саммит России и США 19:19
В Петербурге число больных COVID-19 может превысить 100 тысяч 19:18
Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона 18:38
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 января 2022 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 21 января 2022 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в подпункте 4.1 пункта 7, пунктах 10.4, 11.2, подпункте 1 пункта 12, подпункте 2.1 пункта 14 слова "31 января 2022 года" заменить словами "28 февраля 2022 года";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Государственным и муниципальным организациям дополнительного образования, осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области, обеспечить с 24 января 2022 года реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без посещения обучающимися указанных организаций.";

3) в абзаце первом пункта 9.1 слова "В образовательных организациях, учреждениях культуры в сфере культурно-досуговой деятельности, учреждениях физической культуры и спорта" заменить словами "Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области (далее - образовательные организации), учреждениям культуры в сфере культурно-досуговой деятельности, учреждениям физической культуры и спорта";

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. В период с 24 января 2022 года в государственных и муниципальных организациях приостановить проведение тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки, реализующих программы спортивной подготовки.".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 28 февраля 2022 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией