Песков: Путин и Собянин не обсуждали возможность локдауна в Москве

На встрече 20 января президент и мэр Москвы не говорили про возможность объявления локдауна в столице. Об этом заявил, отвечая журналистам, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе", - рассказал Песков. "Город, как известно, первый принимает на себя пришедшую волну", - добавил он.

"Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", - заключил пресс-секретарь президента.