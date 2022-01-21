Пласидо Доминго - об учениках, Интернете и вакцинации

Сегодня, 21 января, самый знаменитый оперный певец современности Пласидо Доминго встречает свой 81-й день рождения и делает это на сцене! Его истинное амплуа - рекордсмен. Пласидо Доминго 21-й раз открывал сезон в лучшем оперном театре мира - нью-йоркской Metropolitan. Он обладатель дюжины граммофончиков Grammy. А к настоящему моменту он исполнил более 150 оперных партий.

Его именем названы поезда, самолеты и корабли. Его портреты украшают почтовые марки и банкноты. Его выступления проходят под попечением королей и президентов. И как бы кто ни пытался покуситься на его безупречную репутацию - все обвинения рассыпаются, выходят нелепыми - и Пласидо Доминго продолжает выступать с высоко поднятой головой по всему миру, и на его концерте присутствует даже испанская королева София. Накануне своего дня рождения Пласидо Доминго дал эксклюзивное интервью "РГ".

Маэстро, вы уже побили все возможные рекорды в опере, что сегодня для вас самое важное, когда вы выходите на сцену?

Пласидо Доминго: Сцена для меня - жизнь. Я очень рано пристрастился к запаху кулис благодаря моим чудесным родителям - знаменитым артистам сарсуэлы. Я музыку, театр постигал не на студенческой скамье, хотя некоторое время в юности и посещал консерваторию, но не закончил обучения и диплома не получил. Вообще в моей жизни многое было не благодаря, а вопреки. И уже многие годы я обладаю и невероятной привилегией каждый день общаться с публикой, которой я безмерно дорожу. Это нереально, но это абсолютная правда, выходя сегодня на сцену Большого театра, я чувствую такую же огромную любовь публики, как и почти полвека назад, в 1974 году, когда впервые приехал в Москву вместе с миланским театром La Scala и пел Каварадосси в "Тоске" Пуччини.

Фото: JORGE GUERRERO / AFP

А в нынешнем сезоне "Тоской" в Большом театре вы дирижировали…

Пласидо Доминго: И должен признать, это гораздо ответственнее, чем петь. Певец несет ответственность только за себя, а когда ты занимаешь место за дирижерским пультом, то несешь ответственность за все, что происходит и на сцене, и в оркестровой яме. И хочешь быть уверен, что все будет хорошо, притом что полноценных репетиций постоянно не хватает, а на спектакле что-то да происходит. Всегда кто-то вступает раньше или позже, забывает текст или путает мизансцены. Мы все люди и делаем ошибки, а публика хочет совершенства. Поэтому концентрация дирижера должна быть абсолютной каждую секунду спектакля.

Сейчас я имею возможность исполнять баритональный репертуар, но в душе остаюсь тенором

Вы и сегодня продолжаете расширять галерею своих баритональных образов. А появится ли в ней Скарпиа из "Тоски"?

Пласидо Доминго: Нет. Никогда Скарпиа и Яго я петь не буду. Каварадосси и Отелло были и остаются для меня особенными персонажами, наверное, главными в моей жизни, поэтому я не хочу отдавать свой голос их врагам. Но есть много партий для баритона в других операх, которые мне интересны сегодня. Но тут я понимаю, что время - не мой союзник. И больше чем на два-три года планов не строю. Но и дирижирую, и конкурс провожу, и продолжаю петь. И есть еще оперы, которые не безразличны моему воображению. Например, "Иродиада" и "Таис" Массне. И я очень люблю образы Набукко, Макбета и Симона Бокканегры в вердиевских операх. Мне невероятно повезло, потому что я имел прекрасную карьеру как тенор, а теперь имею возможность исполнять баритональный репертуар и часто в тех же операх, в которых когда-то был тенором. И на самом деле, в душе я и остаюсь тенором до сих пор.

Пласидо Доминго с супругой Мартой Доминго. Фото: BARBARA GINDL / APA / AFP

А современные композиторы, на ваш взгляд, в долгу перед оперой?

Пласидо Доминго: Да. Сегодня все, что напишут композиторы, там, как правило, нет мелодии. А для оперы мелодия - это основа, сердце и душа оперы. Прекрасная мелодия побуждает лучшие человеческие чувства и способна свести с ума, возможно. Со всем уважением к современной музыке, я признаю, что появляются интересные вещи, заслуживающие внимания, но они не имеют отношения к опере. Думаю, сложно сегодня сочинить прекрасную оперу, потому что для этого большинство композиторов должны предать самих себя. Потому что, если они хотят написать о любви, им необходимо стать немножко Пуччини, Чайковским или Верди…

И все же я не игнорирую современную, новую оперу. Я пел Распутина в опере "Николай и Александра" американки Деборы Дреттель и "Почтальон" мексиканского композитора Даниэля Катана. И там, должен признать, иногда все-таки появлялась мелодия. А вот я дирижировал оперой "Муха" Говарда Шора. Музыка была такой, что я не помню ни одной ноты. Может быть, тут я старомоден. Но я люблю традиционный, истинный оперный театр, где главенствует прекрасная музыка. Считайте меня, пожалуйста, несовременным человеком.

При этом в социальных сетях вы активно присутствуете…

Пласидо Доминго: От моего имени всем, что касается интернета, занимается мой старший сын Альваро. Он, конечно, советуется со мной, мы что-то обсуждаем, но это его зона ответственности. Присутствовать в интернете - это требование времени, но, честно сказать, я не люблю интернет. Он делает всякое случайное слово и любую непроверенную информацию топ-новостью мирового масштаба. Это ужасно! А сегодняшняя молодежь, к сожалению, предпочитает виртуальную жизнь реальной.

Фото: JOEL SAGET / AFP

А почему до сих пор никто из молодых певцов не может назвать себя вашим учеником?

Пласидо Доминго: Я преподаю, но непостоянно, потому что ответственно совмещать преподавание с гастрольной жизнью невозможно. Но я всегда и везде поддерживаю всех участников своего конкурса "Опералия", часто и с удовольствием встречаюсь с молодыми певцами и даю мастер-классы. Сегодня в мире есть великое множество отличных молодых певцов. Кстати, мне очень понравилось заниматься с певцами из Молодежной оперной программы Большого театра - я услышал много по-настоящему красивых голосов. Надеюсь, нынешней весной, когда я снова приеду в Москву, мы встретимся еще раз.

Как вы думаете, пандемия к этому моменту закончится?

Пласидо Доминго: Очень надеюсь. Но думаю, вакцинация будет с нами, войдет в правило и станет привычкой. Не знаю, будет ли это обязательством. Но я, например, уже и ревакцинировался. Знаю, многие люди боятся прививок или не верят в них. Я верю и буду следовать правилам. Я верю ученым и в науку, у меня нет сомнений по поводу вакцинации.