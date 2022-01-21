Премьер-министры России и Беларуси обсудили углубление интеграции

Глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Беларуси Роман Головченко провели в пятницу, 21 января, телефонный разговор, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Как говорится в сообщении, Мишустин и Головченко обсудили много актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях. Говорили также и о противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Дальнейшее углубление интеграции в Союзном государстве России и Беларуси с учетом выполнения союзных программ очень важно, подчеркнули главы правительств.

Это первый телефонный разговор Мишустина и Головченко в текущем году. В прошлый раз они созванивались 29 декабря.