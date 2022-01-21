Псаки подтвердила планы передать Украине вертолеты российского производства

Вертолеты Ми-17 российского производства, которые предназначались для передачи Соединенными Штатами военным Афганистана, могут быть переданы Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили ее, чего выжидает президент Джо Байден, не выполняя ранее взятое обязательство предоставить эти вертолеты Киеву.

"Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении", - приводит слова Псаки ТАСС.

Агентство уточняет, что эти вертолеты не были переданы афганским военным, поскольку к власти в стране пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ). Речь на данный момент идет о пяти машинах.