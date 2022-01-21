СК начал проверку из-за выстрела в женщину в Подольске

В Подольске следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины в результате выстрела из пистолета. Об этом сообщает портал Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В правоохранительные органы Подольска поступила информация о том, что в результате выстрела из травматического пистолета 28-летняя женщина получила травму в области шеи. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Произвел выстрел 41-летний сотрудник полиции. По его словам, выстрел произошел случайно, когда он чистил оружие. Пуля попала в его супругу. "Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области в настоящее время проводится осмотр места, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники", - сообщает портал.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.