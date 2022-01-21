В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал корреспонденту RT о погоде в Москве в предстоящие выходные дни.

По его словам, погода будет мягкой, а температура для зимы будет достаточно высокой. В субботу ночью -4…-6 °C, а днём -2…-4 °C. В воскресенье ночью ожидается -6…-8 °C, а днём -4…-6 °C.

"Погода в выходные будет облачной. Связано это с тем, что перемещение циклона над северными регионами нашей страны приведёт к тому, что по его южной периферии будут поступать тёплые воздушные массы", - рассказал синоптик.

В воскресенье, 23 января, ожидается резкое повышение атмосферного давления. По словам Романа Вильфанда, оно будет близко к 760 мм ртутного столба.

Ранее метеобюро Москвы сообщало о довольно низком давлении и интенсивном снегопаде в столице в течение пятницы, 21 января.