В Подмосковье обновлен максимум по числу заболевших за все время пандемии

За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировано 4424 новых больных COVID-19. Это максимальное за все время пандемии число заболевших, выявленных в области за один день.

И это при том, что, по данным областного минздрава, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет около 77%. Прививку от коронавируса сделали уже более 4,2 миллиона человек. "Но штамм "омикрон" отличается очень высокой заразностью. Необходимо, как никогда, соблюдать меры профилактики - правильное ношение масок, их регулярная смена, дезинфекция рук", - рассказывает главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман. Медики настоятельно рекомендуют без крайней необходимости не посещать людные места жителям старшего возраста и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Напомним, что с 24 января все подмосковные поликлиники переходят на усиленный режим работы: с 8 утра до 8 вечера без выходных. Все граждане с признаками простудных заболеваний и температурой ниже 38 градусов могут посетить терапевта без предварительной записи. Врачи примут всех обратившихся и каждому дадут возможность сдать тест на коронавирус.