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21.01.2022 12:42
Рубрика: Происшествия

Жительница Рыбинска отсудила 350 тысяч за падение автомобиля в котлован

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Суд в Ярославской области взыскал компенсацию в 350 тысяч рублей в пользу пассажирки автомобиля такси, провалившегося в котлован в центре Рыбинска.

ЧП произошло 2 января 2020 года: автомобиль такси Lada Largus в 23:50, двигаясь по улице Герцена города Рыбинска, провалился в котлован, где проводило ремонтные работы предприятие "Северный водоканал".

Фото: iStock
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- В результате ДТП здоровью пассажирки такси был причинен тяжкий вред: девушка получила оскольчатый перелом голени и рваную ушибленную рану лица, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

В своем иске в суд к "Северному водоканалу" пострадавшая пояснила, что работники предприятия не выставили перед провалом никаких знаков, информирующих о проведения раскопок на проезжей части, а также направляющих и ограждающих устройств, и потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, поскольку получила телесные повреждения, испытывала сильную боль, неудобства в быту, а на ее лице остался обезображивающий шрам.

Водитель такси подтвердил, что перед котлованом не было ограждений, а узкая сигнальная лента лежала на земле и была невидна. В суде, между тем, выяснилось, что знаки все же были: за 57 метров до места производства работ стоял знак, ограничивающий скорость до 40 километров, за 13 метров - ограничение до 20 км, а также знаки, обозначающие дорожные работы и указывающие на объезд препятствия. Однако там не было необходимых временных дорожных знаков и дорожной разметки, ограждающих и направляющих устройств. Место производства работ не было обозначено сигнальными фонарями в сочетании с защитными блоками и вертикальными пластинами.

- Суд пришел к выводу, что ответственность за причинение вреда транспортному средству и здоровью пассажира лежит на ГП ЯО "Северный водоканал", а вина водителя в ДТП отсутствует, так как в месте производства работ не было дорожных знаков, заблаговременно информирующих о ремонтных работах, отсутствовали сигнальные фонари и устройства, ограждающие место работ и направляющие транспортные потоки, - сообщила Ольга Козлова.

В итоге с ответчика в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей и судебные расходы.

В вышестоящей судебной инстанции, куда организация подала апелляционную жалобу, решение оставлено без изменения.

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