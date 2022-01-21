Глава Минвостокразвития раскрыл детали программы "Дальневосточный квартал"

Программа "Дальневосточный квартал" позволит стимулировать строительство жилья и социальных объектов в регионах ДФО. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что инвесторы смогут в упрощенном порядке стать резидентами местных территорий опережающего развития (ТОР) и получить налоговые льготы. По словам главы правительства, дополнительные преимущества получат "предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания, в том числе коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры".

"Законодательство и раньше позволяло строить жилье в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону мы обязаны были предоставить участок первому заявителю и не могли влиять на то, что он там построит, и за сколько продаст. Это стимулировало рынок: в режимах ТОР и СПВ уже реализуется 730 проектов в сфере недвижимости, в которые инвесторами уже фактически вложено 118 млрд рублей", - отметил Чекунков.

По его словам, рост ввода жилья в ДФО в 2021 году составил 25%, а рост цен на него оказался в полтора раза ниже, чем в среднем по стране.

"Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы в свою очередь будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной", - пояснил министр.

Сейчас отобраны восемь приоритетных площадок в восьми регионах. В перечень вошли Приморский, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

"Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м "дальневосточных кварталов". В новое жилье смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников. Мы продолжаем работу по отбору площадок, и будем наращивать объем программы", - добавил Чекунков.