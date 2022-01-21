Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
15:06 21.01.2022

Глава Минвостокразвития раскрыл детали программы "Дальневосточный квартал"

Программа "Дальневосточный квартал" позволит стимулировать строительство жилья и социальных объектов в регионах ДФО. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что инвесторы смогут в упрощенном порядке стать резидентами местных территорий опережающего развития (ТОР) и получить налоговые льготы. По словам главы правительства, дополнительные преимущества получат "предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания, в том числе коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры".

Фото: Александр Корольков
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - о туризме и Северном морском пути

"Законодательство и раньше позволяло строить жилье в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону мы обязаны были предоставить участок первому заявителю и не могли влиять на то, что он там построит, и за сколько продаст. Это стимулировало рынок: в режимах ТОР и СПВ уже реализуется 730 проектов в сфере недвижимости, в которые инвесторами уже фактически вложено 118 млрд рублей", - отметил Чекунков.

По его словам, рост ввода жилья в ДФО в 2021 году составил 25%, а рост цен на него оказался в полтора раза ниже, чем в среднем по стране.

"Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы в свою очередь будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной", - пояснил министр.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока

Сейчас отобраны восемь приоритетных площадок в восьми регионах. В перечень вошли Приморский, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

"Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м "дальневосточных кварталов". В новое жилье смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников. Мы продолжаем работу по отбору площадок, и будем наращивать объем программы", - добавил Чекунков.

Сейчас читают

Недвижимость
18.01.2022

Арендаторы назвали главные требования к жилью

Арендаторы назвали главные требования к жилью

ДОМ.РФ и ВЦИОМ провели опрос в крупных городах: арендаторы назвали главные требования к жилью. Наличие стиральной машины оказалось важным более чем для 70% семей. В число условий также вошли кухня со встроенной техникой и кондиционер

Недвижимость
17.01.2022

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли во всех крупных городах России. Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи и Краснодаре. Также эксперты рассказали, где недвижимость подорожала меньше всего

Жилая недвижимость
16.01.2022

Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно

Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно

Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее выгодной - цены на жилье поднялись сильнее, чем арендные ставки. Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года. Если при этом окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить 20 лет