Хабаровские врачи рассказали о состоянии первого зараженного "омикроном"

Течение болезни хабаровчанина, у которого был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" легкое. Об этом рассказал заведующий инфекционного отделения №1 городской больницы имени Войно-Ясенецкого Ярослав Журавлев.

Напомним, что 66-летний мужчина госпитализирован. Как отметил врач, в стационар его отправили не из-за тяжести заболевания.

"При коронавирусной инфекции у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями часто развитие болезни проходит непредсказуемо. Сейчас он проходит лечение в стационаре, семья также обследована, ждем результатов из лаборатории. Отметим, что пациент прививку не делал", - процитировал слова медика в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Хабаровчанин вызвал врача на дом, заметив первые признаки болезни. При обследовании у него заподозрили COVID-19 и взяли мазок ПЦР. Лабораторное исследование подтвердило подозрения и выявило "омикрон".