Неизвестные вновь "заминировали" школы и больницу на Сахалине

Утром в пятницу экстренные службы Сахалинской области вновь получили сообщения о минировании зданий в областном центре.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, на этот раз "атаке" злоумышленников подверглись шесть школ и детская больница. Учеников эвакуировать не пришлось, так как до конца недели они занимаются в дистанционном формате. Сейчас помещения осматривают специалисты.

Напомним, что сообщения с угрозами в адрес сахалинских школ и детсадов начали поступать в понедельник. Вчера неизвестные также "заминировали" здание мэрии. Во всех случаях информация оказалась ложной.