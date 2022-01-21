В управлении делами правительства Приамурья выявили растрату 1,2 млн

В управлении делами Правительства Амурской области правоохранители выявили растрату более 1,2 миллиона рублей. В учреждении числился слесарь-сантехник, который фактически не работал, однако зарплату получал.

Преступление раскрыли сотрудники региональной прокуратуры совместно с областным управлением ФСБ России.

В отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сообщает надзорное ведомство.