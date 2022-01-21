Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.01.2022 11:49
Рубрика: Дороги

"Автодор": По всей трассе М-12 до Казани начаты строительные работы

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

По всей протяженности М-12 начаты строительные работы, сообщила госкомпания "Автодор". Это предусмотрено комплексным планом модернизации инфраструктуры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как будут строить трассу М-12 Москва - Казань

"На устройстве земляного полотна, переустройстве коммуникаций, возведении искусственных сооружений задействовано почти 11 000 человек и более 4 000 единиц строительной техники. На 192 искусственных сооружениях идет забивка свай, устройство монолитных конструкций опор, монтаж балок пролетных строений и бетонирование плит пролетных строений", - говорится в сообщении.

На всех девяти этапах продолжается поставка и накопление инертных материалов для основного строительного сезона - уже завезено 4,5 млн кубических метров песка, 1,02 млн кубометров щебня и 5,206 млн кубометров щебеночно-песчаной смеси.

Трасса М-12 Москва - Казань в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга. Первые участки будут сданы в следующем году.