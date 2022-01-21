Новосибирские филологи проанализировали тексты сообщений о минировании

Филологи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) проанализировали тексты массовых рассылок с ложными сообщениями о минировании школ и других учреждений образования. Как отметили в пресс-службе вуза, специалисты назвали авторов электронных писем малограмотными людьми, отправляющими письма с угрозами ради развлечения.

По словам заведующей кафедрой филологии НГТУ доктора филологических наук Галины Мандриковой, авторы таких сообщений активно используют нелитературную, инвективную лексику. В текстах много просторечных слов, разговорных выражений, жаргонизмов. При этом они сочетаются с попытками придать письму достоверность за счет неумелого использования официально-делового стиля.

- Эти тексты написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются, - уверена Галина Мандрикова. - Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях. Такое бывает с подростками или с людьми, зацикленными на своих психологических проблемах.

Эксперты также отмечают многочисленные заимствования из произведений поп-культуры: детективных сериалов, комиксов, компьютерных игр. "В целом складывается впечатление, что цель авторов - развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей, особенно детей", - считает Галина Мандрикова.

Авторы ложных писем в своих угрозах используют и популярные среди малолетних преступников и "киношных маньяков" мотивы "отмщения" миру, обществу, государству и отдельным людям. При этом они пытаются возвыситься любой ценой, стремясь к самопрезентации и дискредитации других людей. Кроме того, прослеживается уверенность в том, что они останутся безнаказанными.