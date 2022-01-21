Новосибирскую компанию оштрафовали на 20 миллионов за взятку чиновнику

Новосибирская компания признана виновной в нарушении антикоррупционного законодательства. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, суд оштрафовал предприятие на 20 миллионов рублей.

Судебное постановление вступило в законную силу. Административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере было возбуждено по результатам прокурорской проверки. В целях обеспечения исполнения судебного решения на денежные средства и имущество компании наложен арест.

Установлено, что представитель компании во второй половине 2020 года вступил в сговор с бывшим начальником государственного казенного учреждения Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог" (ТУАД). Предприниматель пообещал чиновнику больше 2 миллионов рублей в обмен на принятие решений в интересах частного предприятия. Часть обещанной взятки в размере 1 миллиона была передана получателю через посредника.

Напомним, в конце 2020 года стало известно о случаях передачи крупных взяток чиновникам дорожно-транспортной отрасли региона. Помимо экс-начальника ГКУ ТУАД, под следствием оказался заместитель министра транспорта Новосибирской области. Ряд сотрудников госучреждений на фоне коррупционного скандала были уволены.