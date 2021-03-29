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29.03.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

Трех новосибирских дорожных чиновников уволили за взятки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На фоне громкого коррупционного расследования в дорожной отрасли Новосибирской области уволен начальник Управления дорожного хозяйства регионального минтранса.

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Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, постов также лишись два работника ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД). Еще трое сотрудников управления были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 19 марта был задержан и на следующий день арестован заместитель министра транспорта Новосибирской области. Чиновника подозревают в незаконном получении 1,5 миллиона рублей от главы регионального ТУАД. Взамен замминистра обещал дополнительное бюджетное финансирование по заключенным госконтрактам, а также максимальные надбавки и иные допвыплаты к зарплате лично для взяткодателя.

При этом сам руководитель ТУАД также находится под стражей с декабря прошлого года. Мужчину задержали за получение особо крупных взяток. Как считают следователи, при посредничестве своего брата высокопоставленный чиновник получил от представителей коммерческих организаций 5,1 миллиона рублей. В следствии уточнили, за что конкретно подозреваемый получил миллионные взятки от предпринимателей. Подрядные организации, которые они представляли, участвовали в строительстве, реконструкции и капремонте нескольких дорожных объектов на территории региона. Работу приняли, несмотря на укладку асфальта ненадлежащего качества.

По информации СК, в течение текущего года все эти участки дорог будут повторно проверены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Борьба с коррупцией

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