В Красноярском крае госпитализировали восемь пострадавших в ДТП

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в селе Богучаны Красноярского края, где сегодня при столкновении автобусов пострадали девять человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что рейсовый автобус с 15 пассажирами допустил столкновение с другим автобусом, в котором ехали 35 человек. Травмы получили девять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. Как рассказали в прокуратуре, восемь пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы в состоянии средней тяжести, двое - с переломами.

В ходе проверки специалистам предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.