В Сибири возбудили дело о взрыве газа на фабрике мороженого

Уголовное дело возбудили в Новосибирской области после взрыва в системе холодильного оборудования на фабрике мороженого в городе Купино Новосибирской области. Как рассказали в Следственном управлении СК по региону, дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Расследование ведут сотрудники Карасукского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК. Согласно собранным ими материалам, на производственном предприятии вчера днем произошла разгерметизация холодильного оборудования в складском помещении одного из цехов Купинского молочного комбината. Это произошло во время ремонтных работ на морозильной установке.

В результате частично обрушились стены здания, собранные из сэндвич-панелей. Трое работников предприятия получили травмы. Сейчас они находятся в медучреждении, причем один из пострадавших поступил в реанимационное отделение местной ЦРБ.