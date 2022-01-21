Глава СКР потребовал разобраться в ситуации с замерзающими сиротами

В нем рассказывалось, как детдомовцы, получившие от государства квартиры на окраине города Новопавловска, буквально в них замерзают. А местные власти остаются к их проблемам безучастными.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав детей-сирот в Ставропольском крае, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства. - Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России".

Напомним, 36 квартир в двух трехэтажных домах на окраине города сиротам передали в 2018 году. Почти сразу новоселы стали жаловаться на холод, плесень на стенах и астрономические счета за коммунальные услуги, оплачивать которые они были просто не в состоянии. В итоге некоторым жильцам злополучных домов пришлось их покинуть.

Вчера вечером в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю сообщили, что по материалам "РГ"-Недели уже возбуждено уголовное дело.