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21.01.2022 02:20
Рубрика: Общество

Глава СКР потребовал разобраться в ситуации с замерзающими сиротами

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8661)
Доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав детей-сирот в Ставропольском крае поручил вчера руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поводом для этого стал опубликованный в региональном выпуске "РГ"-Недели материал "Сиротский угол".

В нем рассказывалось, как детдомовцы, получившие от государства квартиры на окраине города Новопавловска, буквально в них замерзают. А местные власти остаются к их проблемам безучастными.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
На что рассчитывать при переселении из аварийных домов

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Игорю Иванову доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав детей-сирот в Ставропольском крае, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства. - Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России".

Напомним, 36 квартир в двух трехэтажных домах на окраине города сиротам передали в 2018 году. Почти сразу новоселы стали жаловаться на холод, плесень на стенах и астрономические счета за коммунальные услуги, оплачивать которые они были просто не в состоянии. В итоге некоторым жильцам злополучных домов пришлось их покинуть.

Вчера вечером в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю сообщили, что по материалам "РГ"-Недели уже возбуждено уголовное дело.

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