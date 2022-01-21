Марина Хлебникова обнародовала первый клип после выписки из больницы

Певица Марина Хлебникова представила новый клип на песню "Нева". Это первая песня артистки, представленная после выписки из больницы.

Сама песня о Петербурге. И клип снимался также в Северной столице. Марина Хлебникова в своем посте в Instagram, рассказывающем о ролике, отмечает, что некоторое время пожила в Петербурге со съемочной группой, чтобы получилось показать, как проходит день у обычного горожанина.

На кадрах можно увидеть знаковые городские достопримечательности, мосты, и, конечно, Неву, в честь которой и названа песня.

Судя по всему, съемки клипа велись в начале осени, еще до того, как певица получила сильные ожоги при пожаре в своей квартире. Десять дней назад артистку выписали из больницы. Сейчас Марина Хлебникова восстанавливается после случившегося и уже сама общается с подписчиками в своих соцсетях.

Поклонники тепло встретили новую песню. Они восхищаются работоспособностью Марины Хлебниковой и желают певице скорейшего выздоровления.