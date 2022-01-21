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21.01.2022 14:20
Рубрика: Общество

В Калининграде ветерана Великой Отечественной поздравили с 99-летием

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: СУ СК РФ по Калининградской области Фото: СУ СК РФ по Калининградской области
Фото: СУ СК РФ по Калининградской области

В Калининграде 20 января принимала поздравления с 99-летием одна из самых известных в регионе участниц войны - Нина Петровна Демешева.

Новгородский ветеран-фронтовик отметил столетний юбилей

Она прошла всю войну, молоденькая медсестра - сначала в санитарном поезде, потом во фронтовом медсанбате. А в конце 1944 года артистичную, умеющую петь и танцевать старшину медслужбы откомандировали в ансамбль 3-й гвардейской танковой армии.

Вместе с этим ансамблем 22-летняя Нина участвовала в памятном концерте у стен рейхстага сразу после взятия Берлина, 2 мая 1945-го. В этот же день она встретила здесь своего будущего мужа, с которым прожила 56 лет.

"Российская газета" писала о том, как Демешева спустя 69 лет, в 2014-м, снова станцевала в Берлине, у стен бывшего рейхстага. Тогда она шутила, что в 91 год не может так отбить чечетку, как в 22, но кое-что из своего фронтового репертуара изобразила, а также пела и читала свои стихи.

Она и сейчас, в 99, сохраняет бодрость и активность. Последние годы Нина Петровна живет в Доме ветеранов, она - член президиума областной организации ветеранов войны и военной службы, председатель клуба "Фронтовые подруги", о котором написала книгу. Имя ветерана занесено в книгу "Лучшие люди России", а среди наград - Орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной войны II степени, фронтовые медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".

В день рождения женщина приняла много поздравлений и гостей с подарками, среди которых были первые лица облдумы и регионального правительства. Пришли и сотрудники регионального следственного управления СК России, которые считают Нину Петровну, регулярно участвующую в общественно-патриотических мероприятиях, давним другом ведомства.

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