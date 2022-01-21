В Ленобласти отменят профосмотры и диспансеризацию

В Ленинградской области в ближайшее время будут прекращены профилактические осмотры и диспансеризация, об этом сообщает правительство региона со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина.

Запрет коснется как взрослых, так и детских профилактических осмотров. Власти региона объясняют это необходимостью перераспределения нагрузок врачей поликлиник.

Напомним, ранее стало известно, что профосмотры и диспансеризация из-за "омикрона" временно прекращаются в Петербурге. Но в Северной столице пошли дальше и отменили в том числе и оказание плановой медицинской помощи, исключение сделано для женских консультаций, осмотров, без которых состояние пациентов может ухудшиться и частных клиник.

В Ленобласти от плановой медпомощи отказываться не собираются, хотя заболеваемость растет и здесь. Так, 21 января в регионе выявлен 421 новый случай коронавируса. А, например, 8 января было 202 случая.