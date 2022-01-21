В Мурманске аэропорт закрылся из-за снегопада и метели

Аэропорт Мурманск 21 января закрыт до 13.00 из-за сильного снегопада.

- Видимость - не более двадцати метров, - сообщила корреспонденту "РГ" сотрудник пресс-службы аэропорта Ольга Хабарова. - Не исключено, что время закрытия придется продлевать.

Напомним, во время метели 17 января аэропорт был закрыт в 11.00 и открылся лишь в 10.00 на следующий день. Тогда были задержаны десять авиарейсов.

Также с 9.00 21 января закрыт проезд для всех видов транспорта на автоподъездах к поселкам Килпъявр и Ура-Губа. Перекрыта дорога между Ура-Губой и Видяево.

По данным Мурманского УГМС, утром и днем 21 января в столице региона ожидаются сильный северо-западный ветер, снег, метель.