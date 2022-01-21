Власти Петербурга готовятся к 10 тысячам заражений в сутки

В Петербурге в начале следующей недели число случаев коронавируса может достигнуть 10 тысяч в сутки. Об этом сообщил председатель городского комздрава Дмитрий Лисовенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Уже сейчас в Петербурге фиксируется резкий рост заболеваемости. Так, 21 января в городе выявлено 5922 новых случаев коронавируса. А накануне - 4753. К слову, еще 9 января этот показатель составлял 1419. Лисовец предположил, что уже 22 января число новых случаев может перевалить за 7 тысяч.

Пока основной штамм в Петербурге - это "дельта". Количество подтвержденных случаев "омикрона", по данным регионального управления Роспотребнадзора, чуть больше тысячи.

Растет и госпитализация. Так в больницы города накануне были доставлены 479 человек.

В связи со сложившейся ситуацией Роспотребнадзор по Петербургу принял решение о временном приостановлении оказания плановой медпомощи в амбулаториях, прекращении диспансеризации и профосмотров, а городские власти планируют принять ряд документов, касающихся направления пациентов не КТ и транспортного обеспечения медработников.