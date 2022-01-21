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21.01.2022 12:23
Рубрика: Власть

Аксенов: Письма о "минировании" школ и вузов Крыма пришли из-за границы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал вынужденную эвакуацию учащихся и студентов учебных заведений полуострова после поступления сигналов о минировании сегодня утром.

Фото: iStock
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- У нас враги не спят, мы сейчас только разговаривал с начальником управления ФСБ по Республике Крым, - сказал Аксенов. - Сообщения активно поступают в Симферополе, Керчи и Советском районе. Я дал команду детей освободить от занятий. Все сообщения - из-за границы. Это не российские провокаторы. Расследование спецслужбы проводят - узнаем, кто этим занимался. Действуем штатно.

Ранее электронные письма о будто бы заложенных в школах Симферополя бомбах поступили в два десятка учебных заведений крымской столицы, в том числе в Крымский федеральный университет имени Вернадского, Таврический колледж и Крымский университет культуры. Анонимное письмо пришло и в симферопольскую мэрию - в нем говорилось уже о минировании всех школ крымской столицы. Отменены занятия в пятницу и в части учреждений дополнительного образования.

Такая же волна веерной рассылки сообщений о минировании захлестнула сегодня и Севастополь.

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