Аксенов: Письма о "минировании" школ и вузов Крыма пришли из-за границы

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал вынужденную эвакуацию учащихся и студентов учебных заведений полуострова после поступления сигналов о минировании сегодня утром.

- У нас враги не спят, мы сейчас только разговаривал с начальником управления ФСБ по Республике Крым, - сказал Аксенов. - Сообщения активно поступают в Симферополе, Керчи и Советском районе. Я дал команду детей освободить от занятий. Все сообщения - из-за границы. Это не российские провокаторы. Расследование спецслужбы проводят - узнаем, кто этим занимался. Действуем штатно.

Ранее электронные письма о будто бы заложенных в школах Симферополя бомбах поступили в два десятка учебных заведений крымской столицы, в том числе в Крымский федеральный университет имени Вернадского, Таврический колледж и Крымский университет культуры. Анонимное письмо пришло и в симферопольскую мэрию - в нем говорилось уже о минировании всех школ крымской столицы. Отменены занятия в пятницу и в части учреждений дополнительного образования.

Такая же волна веерной рассылки сообщений о минировании захлестнула сегодня и Севастополь.