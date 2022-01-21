В Севастополе сообщения о минировании поступили в 10 учебных заведений

В несколько школ Севастополя, в Севастопольский госуниверситет, морской и судостроительный колледжи сегодня поступила информация о минировании. Сообщения прислали на электронную почту учебных заведений. Здания проверяют полиция и спецслужбы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, сообщения получили 10 образовательных учреждений города. Правоохранители обеспечили безопасность в учебных заведениях и ищут виновников происшествия.

В Севастопольском госуниверситете "РГ" рассказали, что сегодня утром на электронную почту пришли письма, где говорилось о минировании морского колледжа и главного здания на улице Университетской. Сотрудники действовали по инструкциям под руководством спецслужб. Проверка зданий не выявила угроз террористического характера. Вуз продолжает работать в обычном режиме.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю сообщили, что не располагают официальной информацией о происшествиях.

Во вторник, 18 января, неизвестные прислали сообщения о минировании всех школ Севастополя.