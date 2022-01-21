Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил с предложением создать несколько "крутых" агломераций в регионах как противовес Москве. Об этом он заявил на стратегической сессии по проблемам и перспективам социально-экономического развития агломераций Татарстана, сообщает ТАСС.

По мнению Кудрина, сейчас в России только Москва является центром, соответствующим мировому уровню.

"Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично - Новосибирск, Томск", - сказал глава Счетной палаты.

Как пояснил Алексей Кудрин, центром международного уровня с соответствующим качеством жизни может стать регион, который объединяет от 8 до 12 млн жителей.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей строительства нескольких новых городов в Сибири.