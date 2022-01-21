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21.01.2022 12:17
Рубрика: Происшествия

На Урале смягчили приговор виновнику смертельного ДТП, подделавшему тест

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге суд сегодня рассмотрели апелляцию на вынесенный ранее приговор по резонансной автокатастрофе, в которой погибли таксист и его пассажир. С виновника сняли одно из обвинений и сократили ему срок пребывания в колонии.

Фото: iStock
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Напомним, в полшестого утра в 4 августа 2019 года фигурант с другом гнали на скорости под 90 километров в час по центру города. Оба были нетрезвы. На Малышева обвиняемый не справился с управлением и врезался в стоящие на перекрестке автомобили. Одним из них была машина такси - в ней погибли водитель и пассажир, у мужчин остались семьи, дети.

Освидетельствование неожиданно показало, что якобы нарушитель ПДД был чист. Но в ходе расследования выяснилось, что биоматериал сдавал не он, а его отец - полковник Росгвардии. В отношении офицера проводилась проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано - привлечь к ответственности близкого родственника нельзя.

В марте прошлого года молодому человеку, устроившего ДТП, дали девять лет и три месяца колонии. Сегодня Свердловский областной суд изменил приговор и назначил ему наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы плюс лишение прав на три года.

"Суд прекратил производство по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)", - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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