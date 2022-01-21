На Урале смягчили приговор виновнику смертельного ДТП, подделавшему тест

В Екатеринбурге суд сегодня рассмотрели апелляцию на вынесенный ранее приговор по резонансной автокатастрофе, в которой погибли таксист и его пассажир. С виновника сняли одно из обвинений и сократили ему срок пребывания в колонии.

Напомним, в полшестого утра в 4 августа 2019 года фигурант с другом гнали на скорости под 90 километров в час по центру города. Оба были нетрезвы. На Малышева обвиняемый не справился с управлением и врезался в стоящие на перекрестке автомобили. Одним из них была машина такси - в ней погибли водитель и пассажир, у мужчин остались семьи, дети.

Освидетельствование неожиданно показало, что якобы нарушитель ПДД был чист. Но в ходе расследования выяснилось, что биоматериал сдавал не он, а его отец - полковник Росгвардии. В отношении офицера проводилась проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано - привлечь к ответственности близкого родственника нельзя.

В марте прошлого года молодому человеку, устроившего ДТП, дали девять лет и три месяца колонии. Сегодня Свердловский областной суд изменил приговор и назначил ему наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы плюс лишение прав на три года.

"Суд прекратил производство по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)", - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.