Стало известно, зачем челябинский подросток взорвал пиротехнику в школе

15-летний школьник, который взорвал пиротехнику во дворе учебного заведения в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области, хотел похвастаться перед одноклассниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгению Майорову.

По словам омбудсмена, у подростка необычное хобби - он увлекается изготовлением пиротехники. В таком увлечении нет ничего незаконного.

Школьник рассказал о своих занятиях одноклассникам, и те попросили показать, как это работает. В итоге подросток принес в школу хлопушку и взорвал ее во дворе учебного заведения, закинув в сугроб.

Никто не пострадал. Тем не менее на место прибыла полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей школьника.