В Югре в больнице умер еще один отравившийся суррогатом

Растет число жертв суррогатного алкоголя в Югре. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет, в больнице умер еще один местный житель, госпитализированный ранее с отравлением.

Таким образом, число скончавшихся после употребления контрафакта в автономно округе - 13 человек (девять в Кондинском районе и четыре - в Октябрьском).

По версии правоохранительных органов, жители сел Кондинское и Унъюган покупали нелицензионную спиртосодержащую жидкость в магазинчиках, принадлежащих частникам.

Возбуждены уголовные дела о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. По факту смертей в населенных пунктах задержаны предприниматели и продавцы суррогата.