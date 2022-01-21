Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января

Суд Великобритании сообщит 24 января о своем решении относительно того, сможет ли Джулиан Ассанж, являющийся основателем портала WikiLeaks, обжаловать свою экстрадицию в США.

"В понедельник утром (24 января) Высокий суд Великобритании вынесет решение о том, разрешить ли Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

В начале декабря прошлого года Апелляционный суд Англии и Уэльса дал добро на экстрадицию Ассанжа в США.