Рябков: Россия не боится США

Россия не боится других государств, в том числе США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед началом переговоров между Соединенными Штатами и Россией в Женеве.

Журналист американской телекомпании CBS спросил высокопоставленного российского дипломата, пугает ли Украина Россию. "Мы не боимся никого, даже США", - ответил он. Слова Рябкова привело агентство Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу проводят переговоры в Женеве. Первая серия встреч по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялась 10-13 января в разных форматах: ее открыли российско-американские переговоры в Женеве, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а потом обсуждение переместилось на площадку ОБСЕ. Оценки итогов встреч из Москвы и Вашингтона звучали скептические, но контакты продолжаются.