Samsung Galaxy S21 FE - один из лучших Android-смартфонов? Разбираемся

В начале 2022 года в России начались продажи смартфона Samsung Galaxy S21 FE - "народного флагмана", который инженеры попытались сконструировать, основываясь на пожеланиях пользователей.

Аппарату немного прокачали экран, камеры и батарею, заменили процессор, досыпали разных мелочей. Стоит ли покупать девайс, какие его плюсы и минусы?

Для начала пройдемся по плюсам. Во-первых, многие оценят почти топовый чип Snapdragon 888 от Qualcomm - в официальной версии для России. Напомним, что в Galaxy S21 для нашего рынка устанавливался фирменный Samsung Exynos 2100, а в народе до сих пор жива память о "вечно горячих Exynos". Теперь есть возможность выбрать "снэп", и это прекрасно.

Во-вторых, по сравнению с Galaxy S21 немного вырос экран - с 6,2 до 6,4 дюйма. Разрешение осталось то же - FullHD+, на месте и частота обновления 120 Гц.

В-третьих, увеличился объем аккумулятора - если у Galaxy S21 она составляла 4000 мАч, то в новом Galaxy S21 FE установлена батарея на 4500 мАч. А это час-два к времени автономной работы.

В-четвертых, новый Galaxy S21 FE работает на Android 12, в то время как базовая версия флагмана получила Android из коробки. Это с высокой вероятностью означает, что выпуск обновлений для Galaxy S21 FE продлится на год дольше.

Теперь о минусах. Новинку мягко журят за пластиковый корпус - это, дескать, для флагмана несолидно и делает девайс похожим на бюджетные модели серии Galaxy A. Кроме того, все не очень однозначно с камерами Galaxy S21 FE - в одних обзорах их ругают, в других, наоборот, хвалят. Судя по всему, разительных отличий от Galaxy S21 просто нет.

И еще один минус - отсутствие eSIM (упоминание о ней не удалось найти в списке характеристик).

Стоит ли покупать Galaxy S21 FE? Если хочется "честный Snapdragon" и не пугает отсутствие eSIM, а также корпус из пластика, то это будет отличный выбор. Тем, кто уже владеет флагманским Galaxy S21, переходить на новый девайс смысла нет.

Если просто хочется попробовать экосистему Samsung, то лучше дождаться выхода Galaxy S22 - тогда цены на предыдущие линейки снизятся. Сейчас за Galaxy S21 FE на 6/128 Гб надо заплатить от 52 тысяч рублей. Примерно столько же просят за прошлогодний Galaxy S21 в конфигурации 8/128 Гб.