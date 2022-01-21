Постановление правительства Саратовской области от 21 января 2022 года № 25-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 20 января 2022 года № 1 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 1.27 следующего содержания:

"1.27. Ввести с 24 января 2022 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания людей, в том числе несовершеннолетних, независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних, дома ребенка).

Руководителям организаций, указанных в части первой настоящего пункта (далее - организации):

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей;

организовать работу сотрудников организации вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней;

обеспечить обследование сотрудников организации на COVID‑2019 не менее чем за 2 календарных дня до начала вахты методом ПЦР;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить запас продовольствия, медикаментов, предметов ухода и других на срок не менее 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным выводом лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения карантина проживающих граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их информированном согласии) в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







