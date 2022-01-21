Сенатор от Крыма назвала провокацией проект США о ленд-лизе для Украины

Законопроект о ленд-лизе для Украины направлен на дестабилизацию ситуации в регионе, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее американский сенатор Джин Шахин представила проект закона о ленд-лизе для Украины. Документ призван упростить военную помощь стране.

"Поданный сенаторами США законопроект о поставках Украине вооружений очередной раз подтверждает, что действия США направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, находящемся в непосредственной близости от наших границ", - сказала Ковитиди РИА Новости.

Политик также отметила, что "провокационное поведение коллективного Запада происходит на фоне агрессивной антироссийской информационной кампании, нацеленной на абсолютно немирное решение внутриукраинского кризиса".