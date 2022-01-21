Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу

Несколько представителей Сената США презентовали законопроект, который позволит Украине получать вооружение по ленд-лизу. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Республиканской партии Джона Корнина.

"Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету", - заявил политик.

Отмечается, что сенаторы предлагают использовать программу ленд-лиза до тех пор, пока "Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года".

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Российские власти неоднократно заявляли, что не имеют таких планов.