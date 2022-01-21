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21.01.2022 15:28
Рубрика: Власть

Шойгу: Возобновление контактов Москвы и Лондона снизит напряженность в Европе

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 21 января, Минобороны РФ обнародовало фрагменты письма, которое глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу написал в ответ на приглашение британского коллеги Бена Уоллеса посетить Лондон.

"Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе", - отметил Шойгу. Он напомнил Уоллесу, что возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году, где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел РФ и Великобритании в формате "2+2".

Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе

В письме коллеге Шойгу подтвердил готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности. А еще, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время.

Напомним, что Бен Уоллес в минувший понедельник сообщил, что пригласил Сергея Шойгу приехать в столицу Великобритании для обсуждения общих интересов в сфере безопасности. "Сегодня я направляю приглашение моему российскому коллеге Сергею Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы к обсуждению вопросов, которые касаются общих предметов для беспокойства в области безопасности, и к конструктивному добросовестному взаимодействию" - заявил Уоллес в палате общин британского парламента.

Министр сказал, что Великобритания уважает народ и культуру России и стремится установить с РФ взаимовыгодные отношения. "Мы бы хотели быть друзьями с российском народом, какими мы были сотни лет. Есть мир, в котором мы можем установить взаимовыгодные отношения с Россией, работая вместе в сферах общих интересов и решая общие проблемы в области безопасности", - подчеркнул Уоллес.

В тоже время он не обошелся без характерных для западных политиков обвинений в адрес Москвы. Так, по словам министра, поведение России принимает "все более угрожающий характер". А потому Великобритания поможет Украине увеличить ее оборонительный потенциал. Было заявлено, что Киеву поставят легкое противотанковое вооружение. А еще британцы в короткое время представят программу профессиональной подготовки украинских военных.

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