Шойгу поздравил Инженерные войска с профессиональным праздником

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу издал праздничный приказ по случаю Дня Инженерных войск, который отмечают в России 21 января.

Министр напомнил, что за многовековую историю военные инженеры не раз проявляли героизм, верность долгу и Отчизне. "Их отвага и самоотверженный труд как в военное, так и в мирное время, при ликвидации последствий аварий и катастроф, в ходе гуманитарных миссий достойны самого глубокого уважения и признательности", - сказано в приказе.

По оценке Шойгу, сегодня, как и прежде, военнослужащие Инженерных войск - это настоящие профессионалы, которые умело осваивают сложное современное вооружение и технику, постоянно совершенствуют свое мастерство и боевую выучку. Министр обороны уверен, что личный состав войск и впредь будет успешно решать все поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Шойгу поздравил Инженерные войска и ветеранов с праздником, поблагодарил их за верную службу и добросовестный труд, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.