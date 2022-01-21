Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные

Столичная Госавтоинспекция предупредила о проведении рейдов по нетрезвым водителям в выходные.

"Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По оперативным данным, с начала этого года выявлено 1323 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. У 589 из них установлено состояние опьянения. 660 отказались от медицинского освидетельствования. 74 водителя уже попадались в нетрезвом виде или отказывались от медосвидетельствования и снова сели за руль в пьяном виде, будучи лишенными права управления. Им грозит уголовная ответственность.