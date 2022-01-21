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21.01.2022 16:23
Рубрика: Правоохранительная система

Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные

Текст: Владимир Баршев
Фото: Антон Вергун/ ТАСС Фото: Антон Вергун/ ТАСС
Фото: Антон Вергун/ ТАСС

Столичная Госавтоинспекция предупредила о проведении рейдов по нетрезвым водителям в выходные.

Фото: РИА Новости
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"Работа по профилактике нетрезвого вождения проводится регулярно, но с пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По оперативным данным, с начала этого года выявлено 1323 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. У 589 из них установлено состояние опьянения. 660 отказались от медицинского освидетельствования. 74 водителя уже попадались в нетрезвом виде или отказывались от медосвидетельствования и снова сели за руль в пьяном виде, будучи лишенными права управления. Им грозит уголовная ответственность.