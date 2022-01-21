Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения

Причиной беспорядков, которые прошли в начале января в Казахстане, стало расслоение в доходах населения страны. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", - заявил Токаев, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Президент добавил, что необходимо провести трансформацию общества. "Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", - подчеркнул он.

В начале января в Казахстане прошли массовые беспорядки. Пострадали более 4,5 тысяч человек, погибли - 225.